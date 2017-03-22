У Львові стався розбійний напад на ювелірний магазин із стріляниною

Двоє зловмисників поранили охоронця, забрали коштовності та втекли.

Сьогодні, 22 березня, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря ЛШМД про те, що до них із пораненням ноги доставлено 41-річного львів’янина, охоронця ювелірного магазину.

Як встановили працівники поліції, сьогодні близько 13.00 у ювелірний магазин на вулиці Городоцькій увійшли двоє невідомих із прикритими обличчями, поранили в ногу охоронця пострілами із невстановленої зброї, розбили вітрину, забрали звідти коштовності, після чого втекли. Сума збитків з’ясовується.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників та їхнє місцеперебування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Охоронцю магазину лікарі надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

Поліцейські звертаються до усіх, хто став очевидцем події або володіє будь-якою інформацією щодо осіб, які скоїли напад, повідомити про це у найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативний номер 102, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.