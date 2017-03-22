У Львові проводять роботи з ліквідації аварійності балконів

Також, цілий ряд об’єктів внесли у титульні списки ремонту та обслуговування житлового фонду на 2017 рік, інформує прес-служба ЛМР.

«Було виявлено 124 будинки з небезпечними балконами. Аварійні елементи було вилучено з 115 будинків, ще 31 балкон обтягнули сіткою. У 2017 році ми плануємо відремонтувати 35 балконів», – повідомив заступник голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

«У ході перевірки ми виявили 38 балконів, які потребують ремонту. Цього року плануємо відремонтувати 15 з них», – зазначив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

«Ми перевірили 250 балконів. З них 31 балкон потребує негайного ремонту. Зараз ми ремонтуємо 3, після цього плануємо відремонтувати ще 9 балконів. Також, ліквідували небезпечні елементи з 5 балконів», – повідомив голова Франківської районної адміністрації Тарас Гнида.

«Ми провели перевірку балконів, але у аварійному стані немає таких об’єктів у нас. Лише 1 балкон потребує ремонту на вул. І. Франка, 161, який ми плануємо відремонтувати цього року», – зазначила голова Сихівської районної адміністрації Ірина Маруняк.

«Ми виявили та ліквідували аварійність 9 балконів, також було ліквідовано 7 небезпечних елементів фасадів. У 2017 році плануємо відремонтувати 12 балконів», – зазначив начальник відділу житлового господарства Залізничної районної адміністрації Тарас Пищула.

«На сьогоднішній день 61 балкон потребує ремонту. Ми ліквідували аварійні елементи з 32 фасадів будинків. У 2017 році плануємо відремонтувати 31 балкон», – зазначив голова Шевченківської районної адміністрації Олександр Удовенко