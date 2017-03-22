СБУ таки заборонила в’їзд російській учасниці Євробачення

Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну громадянці РФ Юлії Самойловій терміном на три роки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

“Рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України”, – написала вона.

Як відомо, Росію на Євробаченні-2017 має представляти співачка з обмеженими можливостями Юлія Самойлова.

Вона у червні 2015 року виступала в окупованому Росією Криму і в’їхала туди без попередження української сторони.

13 березня керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в’їзд Самойлової на територію України.

Організатори пісенного конкурсу Євробачення заявили, що поважатимуть рішення України про можливу заборону в’їзду представниці РФ.

У Кремлі вже заявили, що не змінюватимуть російського учасника Євробачення-2017 у Києві, якщо Самойлову не пустять в Україну через її відвідини окупованого Криму.