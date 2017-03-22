НБУ змінив правила: як тепер провозити валюту через митницю

Національний банк України (НБУ) спростив порядок переміщення наявної іноземної валюти через митний кордон України.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Так, НБУ розширив перелік документів, які фізичні особи-резиденти повинні надавати при митному декларуванні готівкової іноземної валюти, сума якої перевищує 10 тис. євро в еквіваленті.

Тепер для підтвердження джерел походження валютної готівки можна надавати не тільки документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), а також квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою.

Крім того, працівникам дипломатичної служби України, які повертаються в Україну після завершення довготермінового закордонного відрядження, дозволено ввозити в Україну готівкову іноземну валюту в сумі, що перевищує 10 тис. євро в еквіваленті, на підставі довідки відповідної дипломатичної установи.

Також втричі збільшено термін дії підтвердних документів, необхідних для митного декларування готівкової іноземної валюти (про зняття готівки з рахунків і довідки закордонної дипломатичної установи України) – з 30 до 90 календарних днів.