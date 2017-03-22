На Турківщині правоохоронці виявили у чоловіка дві гвинтівки та набої

Зброя вилучена та відправлена на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження.

Працівники Турківського відділення поліції під час санкціонованого обшуку в будинку мешканця одного із сіл району виявили та вилучили гвинтівки з маркуванням «ТОЗ-6» та «Іж 12», а також 127 патронів калібру 5,6 мм та 6 мм. Зброя та набої, які господар зберігав без відповідних дозволів, вилучені та скеровані на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.