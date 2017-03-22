На трасі Київ-Чоп патрульні зупинили вантажівку з деревиною без документів

Сьогодні близько 13 години дня поблизу населеного пункту Дуліби Стрийського району інспектори зупинили тягач з причепом за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки інспектори з‘ясували, що у водія не має належного комплекту документів на вантаж, а саме на деревину (ялицю). До того ж, чіпи закріплені на колодах не пробивалися в базі Державного агентства лісових ресурсів. На місце події викликали слідчих Стрийського відділу поліції і після перевірки документів, слідчі прийняли рішення забрати автомобіль на арештмайданчик аби з‘ясувати походження деревини, інфоромує Патрульна поліція Львова.