На початку травня у Львові відкриють Центр адопції безпритульних тварин

ЛКП «Лев» відкриє Центр адопції безпритульних тварин, який забезпечить прилаштування безпритульних собак та котів, що потрапляють на підприємство з вулиці.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Чистота та дезінфекція – це наша щоденна робота. У нашій Першій комунальній ветеринарній клініці тварини перебувають 10 днів: перші 5 днів вони проходять обстеження, вакцинуються, готуються до стерилізації; наступні 5 – адаптовуються після операції. У середньому ми проводимо 8 операцій щодня.

У минулому році через Центр пройшло 1238 тварин, 450 з яких ми прилаштували у сім’ї. У 2017 році вже 275 тварин пройшло через Центр, 70 з яких ми також прилаштували.

Зараз у нас будують нове приміщення, яке стане Центром адопції безпритульних тварин. На будівництво з бюджету розвитку міста виділено 1,3 млн гривень. Приміщення буде складатись з трьох частин: кімната для тварин; місце для мертвих тварин та безпосередньо сам Центр адопції, де всі охочі зможуть прийти, обрати домашнього улюбленця. З тваринкою бажаючий зможе проводити час, гуляти, спілкуватися, таким чином адаптувати її до себе та згодом написати заяву на адопцію (усиновлення). Центр плануємо відкрити наприкінці квітня – на початку травня», – розповіла директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.