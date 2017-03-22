Львів’ян заохочують активно провести Годину Землі 2017 (перелік пропозицій)

За підтримку ініціатив небайдужі львів’яни отримають подарунки.

Мешканцям міста презентують такі ініціативи:

Вимкни світло в будинку

У суботу з 20:30 до 21:30 год львів’яни вимкнуть світло у домі та менше використовуватимуть побутову техніку.

Пост у facebook про підтримку еко-цінностей

За активність учасники отримають подарунки від WWF International та ЛМР.

Зробити пост-текст / пост-фотографію / пост-відео у власному профілі, змістом якого буде підтримка цінностей, що пропагуються дбайливим ставленням до навколишнього середовища:

зафіксувати дію «до» та «після»: наприклад, сортування сміття (вдома ще не сортоване, після – сортоване в смітнику), висадження рослин, вимкнення світла на годину, поїздка велосипедом замість автомобіля тощо. Запостити відео, щоб люди розуміли, про що йдеться:

«промаркувати» участь в акції – використання спеціальних хеш-тегів (#годиназемлі #годиназемлі2017 #wakeupearth).

Як повідомили у департаменті розвитку ЛМР, шестеро переможців отримають брендовану продукцію від Lviv Travel та WWF International (через генератор вибору випадкових ID). Також троє людей отримають екосумку, ще троє – чашку. Підсумки підведуть у неділю, 26 березня; забрати подарунки можна буде з 27 березня у львівській Ратуші в 414 кабінеті (управління ІТ Львівської міської ради).

«Вечеря при свічках» у центральних закладах міста

У харчових закладах, що знаходяться в межах пл. Ринок та суміжних вулицях, проведуть акцію «Вечеря при свічках», що передбачає вимкнення світла в зазначений період в залах прийому відвідувачів. У якості бонусу відвідувачам в цю годину видавати тематичні наліпки від WWF.