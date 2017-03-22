Держкіно виділило кошти на художній фільм про бій під Крутами

Державне агентство України з питань кіно уклало контракт, згідно з яким зобов’язалося на 50% профінансувати зйомки фільму «Крути 1918. Захист». Про це повідомили в прес-службі агентства.

«22 березня Держкіно уклало контракт з компанією “Гуд Монінг Дістрібьюшн” про надання проекту “Крути 1918. Захист” державної фінансової підтримки розміром 26 млн грн. Загальна вартість виробництва – 52 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що проект повнометражного художнього фільму про Крути став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно у сесії ігрових тематичних фільмів (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки, до 100-ї річниці Бою студентів під Крутами). Режисером стрічки є Олексій Шапарєв, автором сценарію – Костянтин Коновалов, продюсер – Андрій Корнієнко.

«Ця картина потрібна кожному громадянину України, адже всі ми маємо пам’ятати про подвиг студентів, які самовіддано виступили проти «більшовицької чуми». Кожен повинен розуміти і цінувати особисту свободу, свободу свого народу і своєї країни», – зазначив режисер стрічки Олексій Шапарєв.

Очікується, що виробництво фільму завершиться у травні 2018 року.