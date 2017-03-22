Чиновники “Київавтодору” викрали сотні мільйонів гривень – СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили посадових осіб комунальної корпорації “Київавтодор” в розкраданні сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділені на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автодоріг столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.

Оперативники спецслужби задокументували, що керівники “Київавтодору” за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали і роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили в готівку і привласнювалися організаторами угоди.

Тільки за 2016 рік зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур і привласнили майже триста мільйонів гривень.

Під час ряду обшуків в офісах “Київавтодору”, на підприємствах-підрядників, фіктивних структурах і за місцем проживання фігурантів справи, співробітники СБУ вилучили документи, що підтверджують вчинення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялися фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних в проведенні операцій, і майже чотири мільйони неврахованих гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.