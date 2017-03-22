Аналог екологічного сміттєспалювального заводу у Кракові може постати на Львівщині

Сьогодні, 22 березня, делегація зі Львівщини, яку очолив голова Львівської ОДА Олег Синютка, у межах робочої поїздки до Республіки Польща відвідала та ознайомилась із роботою сміттєспалювального заводу у Кракові.

Про це інформує управління інвестиційної політики Львівської ОДА.

Голова ОДА Олег Синютка, начальник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис та директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА Поліни Лі зустрілися із керівництвом сміттєспалювального заводу, оглянули сучасне обладнання та ознайомились із технологією сортування, утилізації та спалювання сміття.

На сьогодні продуктивність заводу складає 220 тисяч тонн в рік. Тут застосовують сучасну технологію спалювання відходів. Унаслідок виробляється електрика і тепло, що належать до відновлювальної енергії. Варто зазначити, що вироблення теплової енергії вистачає для забезпечення 10% потреб у теплі Кракова, а отриманої енергії достатньо для живлення усіх трамваїв міста. Спалюванню підлягають тільки залишкові побутові відходи, які не підлягають використанню в якості вторинної сировини, тобто процесам відновлення чи повторного використання.

Довідка:

Завод із термообробки відходів або сміттєспалювальний завод у Кракові (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów — ZTPO). Його будівництво розпочалось у листопаді 2013 року. Загальна сума інвестицій у проект склала близько 797 мільйонів злотих.

Офіційно завод почав функціонувати з 3 грудня 2015 року і зараз є основною ланкою реалізації системи управління відходами Кракова.