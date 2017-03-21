Завтра у Винниках не буде води

Як поінформували у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку із заміною аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 800 мм «Винники-Кривчиці» (в районі вул. Тр.Глинянський,147а), завтра, 22 березня, з 9.00 до 20.00 год буде припинено подачу води в район вул. Тр.Глинянський, 147, 147а, 153, 161, 161а, 161б, 161в, 161г, 163, 165 та в смт. Винники, с. Лисиничі, с. Підбірці.
У Личаківський район Львова подача води буде здійснюватися з пониженим тиском.
Відновлення стабільного водопостачання очікується з 6.00 год 23 березня.