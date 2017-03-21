У Львові зловмисник викрав продуктів на три тисячі гривень

Як встановили правоохоронці, ним виявився 32-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району.

У Франківський відділ поліції 20 березня звернулася співробітниця одного з магазинів міста. Жінка повідомила, що з торгової зали було викрадено продукти харчування на суму понад три тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших правопорушень. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу

України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області