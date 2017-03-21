Спортсменки з Львівщини – срібні призери першого чемпіонату України з хокею серед жіночих команд

На останньому етапі чемпіонату України з хокею серед жіночих команд – Фіналу Чотирьох, який відбувався у Києві, представниці з Львівщини, Анна Веремчук та Наталія Козачук, здобули дві срібні нагороди.

Спортсменки змагалися у складі київської хокейної команди «Україночка», яка у фінальній грі поступилась місцем дніпровському клубу «Королеви Дніпра», здобувши друге місце, інформує прес-служба ЛОДА.

Бронзовий комплект нагород виборола харківська команда «Пантери». На 4 та 5 місцях опинилися гравці ХК «Дніпровські Білки» – Дніпро та ХК «Лавина» – Кременчук.

Загалом в рамках першого українського жіночого хокейного чемпіонату було зіграно 30 матчів, в яких було закинуто 232 шайби. Автором історичної першої шайби стала нападниця столичної «Україночки» Юлія Добровольська.