Синютка поскаржився на Садового прем’єр-міністру

Облдержадміністрація звернеться до прем’єр-міністра України щодо невиконання доручень комісії ТЕБ і НС з боку Львівської міської ради.

Із семи доручень, що стосувались рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, влада Львова не виконала жодного, інформує прес-служба ЛОДА.

Про це 21 березня повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«На сьогоднішній комісії з’ясовано, що за два тижні, з 6 березня, Львівська міська рада не виконала жоден із семи пунктів доручення, які передбачали ліквідацію надзвичайної ситуації, що може виникнути на Грибовицькому сміттєзвалищі, – наголосив Олег Синютка. – На сьогоднішній момент не зроблено проектно-кошторисної документації, не здійснюються аварійні роботи, не відкачується інфільтрат, який може призвести до руйнування дамби».

За словами голови ОДА, тому прийнято рішення звернутись до голови державної комісії ТЕБ НС – прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана для реагування на невиконання доручень, даних Львівській міській раді.

Нагадаємо, в ЛОДА сьогодні пообіцяли очистити Львів від сміття ще цього тижня.