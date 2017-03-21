Підприємець намагався перевезти через кордон 23 020 пачок сигарет

Фізична особа підприємець з Дніпропетровщини відповідатиме за контрабанду сигарет вартістю майже півмільйона гривень.

17.03.2017 року ввечері в пункт пропуску «Шегині – Медика» смугою руху «червоний коридор»» заїхав вантажний автомобіль з напівпричепом. Згідно з документами, які водій однієї з фірм Львівщини подав до митного контролю, він перевозив «деревне вугілля» з Львівщини до Німеччини. Відправником було зазначено фізичну особу підприємця (ФОП) 1997 року народження, уродженця Дніпропетровської області, інформує ГУ ДФС у Львівській області .

Під час здійснення митних формальностей на основі оцінки та аналізу ризиків працівники митниці прийняли рішення щодо проведення додаткових заходів митного контролю. У боксі поглибленого огляду з використанням технічних засобів митного контролю було виявлено 23 020 пачок сигарет з фільтром – як з акцизними марками України, так і без них. Загальна вартість товару – майже 400 тис. грн. Виявлені сигарети містились у 22 біг-бегах серед деревного вугілля, були обгорнуті поліетиленовою плівкою і оброблені поліпропіленовою пінкою зовні чорного кольору по чотири пачки, замасковані під деревне вугілля і зовні не проглядалися. Доступ до сигарет став можливим лише після розвантаження мішків з «деревним вугіллям». Після вилучення сигарет, вага вантажу «деревне вугілля» становила 7900 кг, а його вартість майже 87 тис. грн.

Під час провадження у справі встановлено, що водій вчасно доставив вантаж до митниці призначення. У свою чергу, фізична особа підприємець, який здійснює зовнішньоекономічні операції з продажу вугілля, у своїх поясненнях заявив, що нічого не знає про наявність тютюнових виробів у біг-бегах. Однак, оскільки він є власником товару, Цивільним кодексом України передбачено його відповідальність за якість, асортимент, кількість та відповідність товару вимогам законодавства України.

Отже, ФОП вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України, надаючи одним товарам вигляду інших, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483, Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.