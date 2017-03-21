Петро Жукровський: «Перевізники не мають права вирішувати свої проблеми за рахунок пільговиків»

Фракція «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» обурена намірами перевізників перевозити з 2 квітня лише окремі категорії пільговиків і вимагає від голови Львівської обласної ради не допустити припинення перевезення пільговиків у приміських та міжміських маршрутах Львівщини

У своєму запиті, озвученому на сесії Львівської обласної ради, голова фракції УКРОП у ЛОР Петро Жукровський пропонує виділити з Львівського обласного бюджету кошти на відшкодування пільгових перевезень.

Окрім того, Петро Жукровський звертається до голови Львівської ОДА з пропозицією дати доручення відповідним підрозділам ЛОДА терміново розробити і винести на розгляд сесії Львівської обласної ради механізм компенсації, або адресної виплати пільговим категоріям населення вартості проїзду. Про це неодноразово говорили представники влади. Однак це так і залишилося на рівні обіцянок.

Петро Жукровський зазначає: «Жителі Львівщини, як зрештою і всієї України на загал, ще ніяк не звикнуть до нових, захмарних тарифів на житлово-комунальні послуги, цін на продукти, які кожного дня зростають, не оговтались від того, як переносили кінцеві зупинки маршруток, які довозять пасажирів з різних населених пунктів до Львова. І ось маємо черговий удар для жителів Львівщини, коли пільгові категорії населення хочуть позбавити законодавством встановленого права на пільговий проїзд».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд на міському пасажирському транспорті загального користування (крім таксі) та приміських маршрутах.

«Розуміємо ситуацію, в якій опинилися перевізники у зв’язку з новими умовами ринку. Однак не вважаємо, що вихід із тієї ситуації треба шукати за рахунок пільговиків», – наголошує Петро Жукровський.

Як відомо, напередодні перевізники Львівщини оголосили, що вони мають намір перевозити безоплатно на приміських автобусних маршрутах лише дві категорії пільговиків: учасників бойових дій та інвалідів І групи. Якщо це інвалід І групи по зору, то безкоштовно також може їхати людина, яка його супроводжує.