На завтра синоптики прогнозують у Львові туман та грозу

Вітер вночі південний, 3 – 8 м/с, вдень північний 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 6 – 8° тепла, вдень 14 – 16° тепла.

23 березня очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, з переходом на східний, 7 – 12 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 7 – 12° тепла, по півдню території до 15° тепла.

24 березня прогнозуються місцями короткочасні дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 7 – 12° тепла.