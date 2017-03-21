На протидію тероризму на Львівщині виділили більше мільйона гривень

Сьогодні, 21 березня, під час сесії Львівської облради депутати затвердили Програму протидії тероризму у Львівській області на 2017 рік.

На втілення Програми передбачили 1,5 млн грн, інформує прес-служба ЛОДА.

За словами керівника Управління СБУ у Львівській області Віктора Андрейчука, кошти передбачені на покращення матеріально-технічних можливостей Антитерористичного центру при УСБУ у Львівській області щодо організації антитерористичних заходів та координації діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом регіону.

«Програма передбачає закупівлю квадрокоптера, а також певних програмних елементів для роботи з мобільними терміналами та комп’ютерами», – зазначив Віктор Андрейчук.

Зазначимо, на Програму скерують кошти вільного залишку загального фонду обласного бюджету, які утворилися станом на початок 2017 року.