На Львівщині чоловік перевозив 30 свиней без документів. Фото

З метою запобігання поширення Африканської чуми свиней на території України особовий склад Управління патрульної поліції у місті Львові посилив роботу щодо перевірки наявності відповідних документів, а також перевірки вантажів транспортних засобів, які здійснюють перевезення тварин та продукції тваринного походження.

Відтак, сьогодні о 9 годині ранку на автодорозі Київ-Чоп інспектори зупинили автомобіль Mercedes-Benz 711D, який перевозив 30 свиней без жодних документів. Власник свиней пояснив, що купував по селах Миколаївського району у людей цих тварин для власного споживання. Їхня вартість приблизно становить 120 тисяч гривень. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу Стрийського відділу поліції та районну санепідемстанцію. Останні скерували автомобіль у місто Стрий для оформлення відповідної документації та перевірки свійських тварин, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Для довідки. Африканська чума свиней (далі АЧС) — це заразне захворювання, деякі ознаки якого можуть розвиватися доволі швидко, але не завжди є специфічними для встановлення остаточного діагнозу. Вірус АЧС заражає клітини імунної системи та ініціює вироблення величезної кількості специфічних антитіл, які не здатні до повної нейтралізації збудника. АЧС легко передається від хворої до здорової тварини. Цьому сприяє надзвичайна стійкість вірусу в навколишньому середовищі. В умовах України лише домашні та дикі свині можуть хворіти на АЧС. Усі інші тварини не сприйнятливі до збудника цієї хвороби. Вірус АЧС не передається людині і є безпечним для її здоров’я. В Україні було виявлено вірус АЧС генотипу ІІ, що за останні роки набув широкого розповсюдження. АЧС входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин. Наразі, АЧС – чи не найнебезпечніша з усіх хвороб свиней, оскільки її занесення супроводжується:

• високою смертністю серед ураженого поголів’я і значними економічними збитками, зумовленими відсутністю вакцини й необхідністю знищувати все, навіть потенційно, інфіковане стадо (або поголів’я в населених пунктах у зоні захисту);

• запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств та обмежень у сфері торгівлі свинарською продукцією, що впливає на ціни та доступність свинини для споживачів;

• комплексом витрат на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів, втратами внаслідок міжнародних торговельних обмежень, що запроваджуються для недопущення її розповсюдження.