Львівщина приймає чемпіонат України з гірських автоперегонів

24-26 березня у с. Модричі та м. Трускавця Дрогобицького району відбудуться перший та другий етапи Чемпіонату України з гірських автоперегонів.

Про це повідомляють в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Змагання відбудуться під егідою Мінмолодьспорту України за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації й місцевих органів влади.

Контактна особа: директор Галицького Автомобільного Клубу Сергій Єженков (тел. 067 455 34 44).

Програма змагань:

24 березня о 19:20 год – урочисте відкриття змагань на центральній площі м. Трускавця;

25 березня о 9:00 год – 1-й етап чемпіонату України з гірських автоперегонів в м.Трускавець. Загальна довжина траси: 3100 метрів. Зміна висот: 100 метрів;

26 березня о 9:00 год – 2-й етап чемпіонату в с. Модричі Дрогобицького району. Загальна довжина траси: 3000 метрів. Зміна висот: 50 метрів.

Урочисте закриття автоперегонів відбудеться 26 березня о 19:20 на центральній площі міста Трускавця.