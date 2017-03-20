“Укрзалізниця” призначила до Львова додаткові потяги до Великодня

Для зручних подорожей під час великодніх свят “Укрзалізниця” з 13 по 18 квітня призначила шість додаткових потягів з Києва в Харків, Львів, Ковель і Дніпро, а також зі Львова та Харкова в Ужгород.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

Крім того, для подорожей громадян на великодні свята збільшена періодичність курсування трьох графікових поїздів у найбільш популярних напрямках.

Так, на пікові святкові дати вже можна придбати квитки на такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів відправленням з Києва та Львова 14, 15 і 17 квітня;

№ 197/198 Київ – Ковель відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня;

№ 179 Київ – Дніпро, з Києва і Дніпра 15 і 17 квітня; № 185 Львів – Ужгород, Львова та Ужгорода 14 квітня;

№ 235 Харків – Ужгород відправленням з Харкова 14, 17 квітня;

Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків, з Києва і Харкова 14, 17 квітня.

Крім того, пасажири можуть скористатися додатковими рейсами наступних цілорічних поїздів: