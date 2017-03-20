У Львові п’яний водій Mitsubishi Lancer спричинив потрійну ДТП

Вчора, 19 березня близько опівночі інспектори отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Липинського та Промислової.

На місці з‘ясували, що порушення правил дорожнього руху водієм Mitsubishi Lancer спричинило до потрійної ДТП. Іншими двома учасниками стали ВАЗ 2110 та Volkswagen Passat. Під час розмови з водієм Mitsubishi Lancer інспектори помітили очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Пристрій драгер показав результат 1,68 проміле. На водія оформили протоколи за скоєну ДТП та керування у нетверезому стані. На місце події приїхав таксист, який відігнав автомобіль до найближчої заправної станції. Однак, там 26-річний водій знову сів за кермо і близько 2 години ночі його знову зупинили нетверезим за кермом. Цього разу перевірка на драгері показала результат – 1,25 проміле. Відтак, водій отримав ще один протокол за керування у нетверезому стані.

Загалом, починаючи з 9 години ранку 17 березня і до 9 години ранку 20 березня патрульні склали у Львові 22 протоколи на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння, а на дорогах державного значення – 6 протоколів, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.