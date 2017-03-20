У Львівській галереї мистецтв представили експонати із Підгорецького замку

Сьогодні, 20 березня, у Львівській національній галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького відкрили виставку експонатів, що свого часу прикрашали інтер’єри Підгорецького замку.

Участь у відкритті взяв міністр культури України Євген Нищук, заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук та директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Христина Береговська.

Загалом виставка налічує понад 200 експонатів. Тут можна побачити українську частину колекції – твори живопису, скульптура, зброя та предмети ужиткового мистецтва.

Експозиція має на меті привернути увагу до визначної пам’ятки архітектури, яка потребує спільної опіки. Адже після реставрації замку в його стіни можуть назавжди повернутись твори із цієї колекції.

Для глядачів виставка буде доступною від завтра, 21 березня, у відділі “Європейське мистецтво ХІХ – ХХІ ст.” Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького, (вул. В. Стефаника, 3).