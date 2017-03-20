На завтра синоптики прогнозують на Львівщині туман і ожеледицю, а також до 15° тепла

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 20 березня, зі збереженням вночі та вранці 21 березня у Львові очікується туман, видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця.
Також завтра без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 0 – 2° тепла, вдень 13 – 15° тепла.
22 березня очікується вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі південний, 3 – 5 м/с, вдень північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 13 – 18° тепла.
23 березня прогнозуються короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 12 – 17° тепла.