На Львівщині чоловік згорів у власному будинку. Фото

Попередньо встановлено, що пожежа сталася через непогашений недопалок.

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 18 березня близько четвертої ранку надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району горить дерев’яний житловий будинок.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що будинок належить 62-річному місцевому мешканцю, тіло якого було виявлено під час гасіння пожежі. Його сина, який проживав із загиблим, госпіталізовано в центральну районну лікарню з діагнозом: «отруєння чадним газом».

Як попередньо встановили експерти, пожежа сталася через непогашений недопалок.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до десяти років позбавлення волі. Призначено експертизи, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.