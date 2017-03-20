Міськраді рекомендують припинити навчання у навчально-виховних закладах Львова

Управління Держпродспроживслужби в м. Львові листом від 17 березня 2017 року повідомляє про загрозу поширення збудників небезпечних інфекційних захворювань на об’єкти довкілля та виникнення спалахів захворювань серед населення, у зв’язку із ситуацією, що скалась в місті щодо вивезення та захоронення ТПВ.

Зокрема, на випадок ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації рекомендовано вирішити питання щодо припинення навчального процесу у навчально-виховних закладах до вирішення питання вивезення ТПВ з території м. Львова, інформує прес-служба ЛМР.

Як зазначено у листі, за сприятливих умов, у відходах розмножаться збудники небезпечних захворювань: кишкових інфекцій, дизентерії, вірусного гепатиту А, туберкульозу, лептоспірозу та інших. Оскільки, екологічна ситуація з нагромадженням ТПВ у мікрорайонах міста є основним чинником санітарного та епідемічного благополуччя населення, то управління Держпродспоживслужби рекомендує провести позачергове миття і дезінфекцію всіх контейнерних майданчиків силами перевізників та районних адміністрацій.

Нагадаємо, 17 березня відбулось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розглянула два питання – одне з яких стосувалось критичної ситуації із вивезенням ТПВ у місті Львові.