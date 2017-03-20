З квітня на Львівщині обмежать перевезення пільговиків

Зміни стосуються приміських та міжміських перевезень.

З 2 квітня майже усі категорії пільговиків платитимуть за проїзд у приміському та міжміському транспорті Львівщини. Зміни у приміських не торкнуться учасників бойових дій та інвалідів І групи: ці категорії пільговиків їздитимуть безкоштовно і надалі. А от користуватися безоплатним проїздом у міжміських маршрутах зможуть лише учасники бойових дій.  Про це сьогодні, 20 березня, під час брифінгу заявив голова Львівського обласного профільного профспілкового комітету Юрій Кривенко.
На такий крок перевізники пішли через скрутну фінансову ситуацію: кажуть, у них не вистачає коштів на виплату зарплат та підтримку належного стану транспортних засобів.

“Ми підготували офіційне звернення до всіх гілок обласної та районної влади. Таке рішення було вимушеним. По-перше, в Україні немає жодної іншої галузі господарства, де було б стільки пільгових категорій: на Львівщині правом безоплатного проїзду користується 713 тис. осіб. По-друге, вже 2 роки у бюджеті України не передбачено ані копійки на відшкодування за пільгові перевезення. По-третє, з 1 січня законом України введена мінімальна заробітня плата у розмірі 3200 грн. До січня на транспортних підприємствах Львівщині зарплата була майже у 2 рази менша. У нас немає де взяти коштів на виплату зарплат, тому єдиний шлях – обмеження пільгових перевезень”. – розповідає Юрій Кривенко.

За його словами, через неналежну оплату та умови праці водії міжміських та приміських маршрутів масово звільняються з роботи та їдуть за кордон, де отримують у 5-10 разів вищу зарплату за таку саму роботу.

Зазначимо, обмеження у пільгових перевезеннях стосуються лише Львівської області. У самому Львові жодних змін запроваджувати не планують, адже у міському бюджеті виділено 20 млн. гривень на роботу перевізників.

  • Ukrainka Ukrainska

    …”умови праці?!” А для пасажирів – умови перевезення?! Автобуси у жахливому стані, правда зі всякими “прикрасами”. Водії на кінцевих зупинках курять не виходячи з автобуса. Потім пасажири ЗА ПЛАТНЮ! їдуть в смердючому автобусі! А стосовно того,що водії “…. масово звільняються з роботи та їдуть за кордон…” Можливо. Але хто бачив у Польщі чи в Угорщині чи в Італії таких водіїв як у нас? Таке враження, що вони працюють десь на свинофермі. А такі “шІкарнІ” автобуси?де ще можна побачити?
    А був час, коли водії маршруток були одягнуті в білі сорочки та краватки…правда недовго. Чому відсутні вимоги до зовнішнього вигляду водія та його робочого місця?