З квітня на Львівщині обмежать перевезення пільговиків

Зміни стосуються приміських та міжміських перевезень.

З 2 квітня майже усі категорії пільговиків платитимуть за проїзд у приміському та міжміському транспорті Львівщини. Зміни у приміських не торкнуться учасників бойових дій та інвалідів І групи: ці категорії пільговиків їздитимуть безкоштовно і надалі. А от користуватися безоплатним проїздом у міжміських маршрутах зможуть лише учасники бойових дій. Про це сьогодні, 20 березня, під час брифінгу заявив голова Львівського обласного профільного профспілкового комітету Юрій Кривенко.

На такий крок перевізники пішли через скрутну фінансову ситуацію: кажуть, у них не вистачає коштів на виплату зарплат та підтримку належного стану транспортних засобів.

“Ми підготували офіційне звернення до всіх гілок обласної та районної влади. Таке рішення було вимушеним. По-перше, в Україні немає жодної іншої галузі господарства, де було б стільки пільгових категорій: на Львівщині правом безоплатного проїзду користується 713 тис. осіб. По-друге, вже 2 роки у бюджеті України не передбачено ані копійки на відшкодування за пільгові перевезення. По-третє, з 1 січня законом України введена мінімальна заробітня плата у розмірі 3200 грн. До січня на транспортних підприємствах Львівщині зарплата була майже у 2 рази менша. У нас немає де взяти коштів на виплату зарплат, тому єдиний шлях – обмеження пільгових перевезень”. – розповідає Юрій Кривенко.

За його словами, через неналежну оплату та умови праці водії міжміських та приміських маршрутів масово звільняються з роботи та їдуть за кордон, де отримують у 5-10 разів вищу зарплату за таку саму роботу.

Зазначимо, обмеження у пільгових перевезеннях стосуються лише Львівської області. У самому Львові жодних змін запроваджувати не планують, адже у міському бюджеті виділено 20 млн. гривень на роботу перевізників.