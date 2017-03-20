Львівський ІТ Кластер шукатиме таланти у школах Львівщини

Освітній проект Львівського ІТ Кластеру ІТ Future розширюється.

Відтепер лекції про ІТ відбуватимуться не тільки для школярів у Львові, а й для тих, хто навчається в школах районів Львівської області. Всього Кластер відвідає 80 шкіл: 50 – у Львові та 30 – в області, інформує прес-служба ЛМР.

За словами організаторів, мета проекту IT Future – допомогти учням старших класів зрозуміти переваги роботи в ІТ. На думку ініціаторів, важливо розказати, які предмети варто вчити особливо старанно для успішного старту в ІТ та яким чином можна реалізувати себе в цій сфері.

В ІТ Кластері наголошують – для багатьох школярів подібні лекції стають вирішальними у виборі майбутньої професії, адже вони отримують можливість поспілкуватись з представниками ІТ і розуміють, що ця популярна в Україні сфера – відкрита і досяжна для охочих.

«Ми вирішили розширити проект IT Future, оскільки серед учнів обласних шкіл є чимало ІТ-талантів. Нам важливо, аби вони дізнавалися про можливості цієї індустрії та вступали у львівські виші на технічні спеціальності. Це великий крок для проекту та ІТ-індустрії в цілому, адже він сприяє збільшенню кваліфікованих кадрів, які будуть працювати у львівських компаніях вже за декілька років», – зазначив СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський.

Тур львівськими та обласними школами розпочнеться у середині березня. Окрім Львова, Кластер відвідає навчальні заклади у Перемишлянах, Сокалі, Радехові, Бориславі, Жовкві, Новояворівську, Червонограді, Дрогобичі та інших районних містах Львівщини. Школи обирали, аналізуючи результати ЗНО з математики, котре складали випускники закладів.

Довідка

IT Future – освітній проект Львівського ІТ Кластеру, у рамках якого ІТ-спеціалісти проводять ознайомчі лекції про ІТ у школах. За всю історію проекту було відвідано понад 100 шкіл і проведено лекції для більше ніж 1500 учнів.