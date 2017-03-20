Львів’янин Руслан Корчинський – бронзовий призер Кубку світу з пауерліфтингу

Нещодавно у м. Дубаї (ОАЕ) завершився Кубок світу з пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату.

У підсумку змагань представник “Інваспорту” Львівщини Руслан Корчинський виборов “бронзу” у ваговій категорії 59 кг.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Загалом у змаганнях взяло участь понад 100 спортсменів з 33 країн світу. Збірна команда України складалася з 14 спортсменів з інвалідністю. У її здобутку – 10 нагород: 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові медалі.