За добу прикордонники виявили 3 крадені автомобілі та 3 автівки з порушеннями (фото)

Державна прикордонна служба України проводить комплексні заходи, метою яких є недопущення незаконного переміщення транспортних засобів через пункти пропуску на державному кордоні та адміністративну межу з ТОТ АР Крим

Для запобігання переміщення автомобілів, які перебувають у розшуку на території іноземних держав, а також у нашій країні, співробітники Держприкордонслужби використовують базу даних Інтерполу та проводять ретельну перевірку документів та агрегатів автомобілів, які прямують і на в’їзд, і на виїзд.

За минулу добу прикордонники Харківського, Сумського та Луцького загонів виявили 3 автомобілі, які були викрадені. Так, в пунктах пропуску «Гоптівка», «Покровка» та «Доманово» відбулося спрацювання бази даних Інтерполу відносно автомобілів «Ауді» німецької реєстрації, «Рено» та «Сітроєн» української реєстрації 2007, 2014 та 2011 років випуску відповідно.

В усіх випадках поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Транспортні засоби передано представникам Національної поліції.

А на Львівщині та Закарпатті, в пунктах пропуску «Угринів» та «Тиса», прикордонники Львівського та Чопського загонів встановили, що громадянин України та громадянин Йорданії намагалися ввезти в Україну автомобілі «Фольксваген» 1998 року випуску польської реєстрації та «Мерседес» 1999 року випуску чеської реєстрації за підробленим дорученням на право користування.

Окрім того, прикордонники Херсонського загону в КПВВ «Чаплинка» учора не допустили переміщення автомобіля «Фольксваген» 2009 року випуску української реєстрації під керуванням громадянина України. Під час здійснення контролю автівки співробітники Держприкордонслужби встановили, що доручення на право керування видали без присутності власника, оскільки господар авто на момент оформлення перебував у окупованому Криму.

Усі автомобілі затримали та передали співробітникам Нацполіції для подальшої перевірки та правових рішень.