Українська «Мавка» підкорила Європу

Пітч «Мавка. Лісова пісня» став найбільш яскравою та обговорюваною подією на форумі Cartoon Movie

Продюсери FILM.UA Group та Animagrad успішно провели перший міжнародний пітчинг проекту «Мавка. Лісова пісня» на найбільшому анімаційному форумі Європи Сartoon Movie у Бордо (Франція), на якому Україна була представлена вперше. Про це йдеться на facebook-сторінці Animagrad.

«Мавку. Лісову пісню» представили продюсерам, бродкастерам, дистриб’юторам та інвесторам з усього світу, які щорічно збираються на форумі в пошуках нових цікавих ідей та перспективних проектів.

За відгуками, «Мавка…» стала найяскравішою подією форуму й отримала потужний поштовх до розвитку. За результатами пітчингу вже почалися перемовини щодо ко-виробництва фільму, реліз якого планують 2019 року.

До представлення проекту продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов, а також уся команда студії Animagrad готувалися декілька місяців: розробили детальну презентацію, обрали для показу робочі матеріали мультфільму, провели інформаційну робота з міжнародними учасниками пітчингу. Ще до його початку про проект «Мавка. Лісова пісня» знали усі відвідувачі Cartoon Movie в Бордо: головна героїня Мавка прикрасила березневу обкладинку американського видання Animation Magazine (офіційного партнера заходу), яке великим тиражем розповсюджувалося на форумі.

На самому пітчі продюсери презентували робочі кадри тизеру під музику гурту DakhaBrakha. Також у Бордо привезли лінійку сувенірів за мотивами фільму: блокноти, тимчасові татуювання, повторювані магічні візерунки на руках Мавки та ляльку – героя фільму Котожабика, – найближчого друга й помічника Мавки. Яскравою була й сама делегація проекту, для якої розробила образи дизайнер Ольга Навроцька (художник із костюмів «Мавка. Лісова пісня»).

«Мавка. Лісова пісня» не просто привернула увагу важливих гравців анімаційної індустрії, а й справила потрібне позитивне враження. Після пітчу делегацію оточили дистриб’ютори, бродкастери та потенційні ко-продакшн партнери, які висловлювали свій захват побаченим матеріалом, концепцією проекту й емоційністю подачі.

«Ми завчасно розуміли, що цей пітчинг дуже важливий для нашої студії, адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки потенційне партнерство з європейськими компаніями, а й реноме проекту на ринку в наступні два роки, протягом яких триватиме робота над фільмом. А отже, і його доля на світових екранах. Україна – новий гравець у міжнародній анімації, і ми мусили зробити все, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили», – зазначила креативний продюсер проекту Анна Єлісєєва.

У традиційному для форуму анкетуванні багато з учасників назвали пітч «Мавки» найкращим із 50 проектів. Продюсери отримали фідбек від значних гравців анімаційного ринку, серед яких The Walt Disney Company (Germany, Switzerland & Austria), Annecy International Animated Film Festival, CANAL+, TF1 International, Super RTL та багато інших компаній. Усі вони відмітили потужність та унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, величезний міжнародний потенціал проекту.

Дистриб’ютор фінської компанії Cinemanse високо оцінила складність характеру Мавки й оригінальний погляд на міфологію, яка використовується у фільмі. А виконавчий продюсер компанії TeamTO , третьої за величиною анімаційної компанії Франції, віддала належне якості відеоматеріалів, а також особливо відмітила сильний жіночий персонаж мультфільму й те, що в роботі над проектом залучені продюсери та режисер жіночої статі. «Видно, що ви буквально живете своїм проектом», – прокоментувала представниця TeamTO.

«Ми вклали все своє серце в цей виступ, як вкладаємо його щоденно в кожний ескіз персонажів і світів, у кожне слово сценарію, у кожний майбутній кадр… І аудиторія це відчула. Вся та енергетика, яка закладена в наших давніх міфах і легендах, наших обрядах і фольклорній музиці, вся сила жіночого початку, що міститься в унікальному і неоднозначному персонажі Мавки (яка може бути одночасно як ніжно люблячою та вразливою, так і сильною й лютою «берегинею») – це наш код, він у крові. Й це торкає душу, й сльози навертаються не тільки в нас, як у творців, але й у всіх, до кого нам вдається це донести. Й мета наша – донести це до максимально широкої аудиторії. Тому що Мавка цього гідна», – коментує продюсер проекту Ірина Костюк.

Форум Cartoon Movie – це насамперед бізнес-майданчик, де беруть участь представники таких компаній, як CANAL+, France Televisions, Super RTL, The Walt Disney Company, Netherlands Film Fund, Screen Flanders, The Finnish Film Foundation, Kino Swiat, ARRI MEDIA, Celluloid Dreams, mk2 Films, Sola Media, TF1 International, Anima Festival, Creative Europe і представники ЗМІ з Screen International, Die Welt, Animationweek, France24 та інші. Тут учасники можуть особисто представити свої проекти та знайти міжнародних партнерів для ко-продакшну.

Після пітчу продюсери проекту провели численні зустрічі з найбільшими компаніями, які продемонстрували зацікавленість Європи у фільмі та зауважили, що є широкі можливості для монетизації. Попереду – перемовини, головна мета яких не тільки зібрати пропозиції та визначитися з партнером з ко-продукції, а й налагодити ефективну співпрацю з найкращими анімаційними компаніями Європи. Безперечно, в результаті пітчингу проект отримав суттєвий поштовх у розвитку.

Довідка. «Мавка. Лісова пісня» – повнометражний мультфільм української студії Анімаград (FILM.UA Group), який зараз знаходиться на стадії творчої розробки. Мультфільм створюють за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів та культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій – Кафедра фольклористики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Музей ім. Івана Гончара, Музей історії української моди – працюють у складі знімальної групи фільму над інтерпретацією українських міфів, легенд, звичаїв, обрядів та візуальної культури в унікальному анімаційному світі «Мавки». Над саундтреком працюють відомі у світі українські музиканти «ДахаБраха».

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» виграв 9-й конкурс Державного агентства України з питань кіно у вересні 2016 року й отримав державне фінансування у розмірі 30% загального бюджету. Орієнтовна дата прем’єри «Мавка. Лісова пісня» в українських кінотеатрах – кінець 2018 – початок 2019 року. Офіційний сайт: mavka.ua.