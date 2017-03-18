У Завадівському лісництві вберегли від зрізування 7 буків

Тут здійснили перевідвід дерев, які підлягають зрубці

Працівники Держекоінспекції у Львівській області спільно з Міжнародною громадською організацією «WWF», громадськістю села Рокитно, представниками ЗМІ, працівниками Національного лісотехнічного університету України, Лісовпорядною експедицією, лісозахистом та ДП «Львівський лісгосп» провели контрольний перелік дерев, які підлягають зрізці, у кварталі 54 лісовідновної рубки 2017 року у Завадівському лісництві ДП «Львівський лісгосп». Про це інформує сайт Держекоінспекції Львівської області.

За підсумками проведеного контрольного переліку науковці висловили пропозицію щодо збереження 7 дерев породи бук. Керівництво ДП «Львівський лісгосп» погодилося з ними.