У школах Львова провели уроки мужності (фото)

Протягом цього тижня військовослужбовці 2 Галицької бригади відвідували школи Львова та зустрічалися зі старшокласниками й учнями молодших класів

У всіх навчальних закладах вони провели уроки мужності й ознайомчі бесіди щодо умов проходження служби в Національній гвардії України.

«Учні старших класів ставлять багато запитань щодо проходження строкової служби та вступу до вищих навчальних закладів Національної гвардії України, – розповів заступник командира роти по роботі з особовим складом 1 стрілецького батальну військової частини 3002 старший лейтенант Тарас Домбровський. – Учні також переглядали фотографії з виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями».

Особливо тепло прийняли Галицьких гвардійців у школі, де навчаються діти з вадами зору. Величезна кількість дітлахів уперше ознайомилася з індивідуальними засобами захисту, які використовують військовослужбовці.