У «музеї Тюрма на Лонцького» презентують нові знахідки архівів ОУН

Архів Центру досліджень визвольного руху презентує останні п’ять архівів підпілля ОУН, викопаних упродовж останніх півроку на Львівщині й Тернопільщині

Документи, які були закопані в суворій таємниці та пролежали в землі більш ніж 60 років, презентують 20 березня, в понеділок, о 15.00у Національному музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького» у Львові (вул. С. Бандери, 1).

Історики кажуть, що знайдені архіві дозволяють прослідкувати діяльність фінансових, інформаційних та безпекових структур українського підпілля в 1940-х рр.

Наприклад, в архіві, знайденому два тижні тому на Бережанщині, виявили картотеку Служби безпеки ОУН на кілька сотень осіб – це перша знахідка такого плану. В архіві ОУН із Буського району, крім власне документів, було кілька печаток, з них одна – з написом «Архів». Проштемпельовані схожими печатками документи часто траплялися дослідникам, однак саму печатку вони побачили вперше.

Під час презентації можна буде оглянути новознайдені документи, поспілкуватись з істориками та людьми, які ці архіви знайшли. Учасники:

Після реставрації передані до Архіву Центру досліджень визвольного руху документи стануть доступними науковцям, зокрема завдяки он-лайн сервісу доступу до архівів — Електронному архіву визвольного руху avr.org.ua.

Довідка. Архів Центру досліджень визвольного руху – це унікальний архів документальних, усних, речових, фото- та відеосвідчень про визвольну боротьбу ОУН та УПА, діяльність репресивних структур на території України, дисидентський рух та масовий демократичний рух кінця 1980-х – початку 1990-х.

Електронний архів визвольного руху avr.org.ua є сервісом відкритого онлайн-доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Проект реалізовується спільно Центром досліджень визвольного руху, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним музеєм «Тюрма на Лонцького» за участі Архіву СБУ, Українського інституту національної пам’яті та Національного університету «Києво-Могилянська академія». Сьогодні в Е-архіві доступні копії 23981 документа.