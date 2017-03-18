У Домажирі створюють кластер сільськогосподарської продукції

Сьогодні, 18 березня, голова ЛОДА Олег Синютка ознайомився з діяльністю підприємств, які діють на території Домажирської сільської ради Яворівського району

Поряд із тим, що на території Домажирської сільської ради, що практично на межі зі Львовом, розвивається галузь машинобудування, а саме – «Бадер Україна», тут також створюють кластер сільськогогосподарської продукції – підприємства з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції та техніки.

Підприємці, спілкуючись з Олегом Синюткою, виступили з ініціативою спільно з владою відремонтувати дорогу до с. Жорниська Домажирської сільської ради.