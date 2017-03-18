Правоохоронці нагадали водіям, як діяти у разі ДТП

У відділі ЗБДР та СЗ управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області нагадали водіям, що потрібно робити в разі, якщо вони стали учасниками аварії

У разі причетності до автопригоди, слід негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події.

Не забудьте увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки. Зверніть увагу: не можна переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди.

Якщо внаслідок ДТП постраждали люди – потрібно вжити можливих заходів для надання їм першої медичної допомоги, викликати карету швидкої, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікарні.

Якщо ж зробити це неможливо, тоді водій може самостійно відвезти потерпілого до найближчого медичного закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів автопригоди, а також положення транспортного засобу. У лікарні слід повідомити своє прізвище, номерний знак автомобіля, пред’явити документи, що посвідчують особу. Після цього потрібно повернутися на місце дорожньо-транспортної пригоди.

Водій також зобов’язаний повідомити про ДТП у поліцію, записати прізвища й адреси очевидців та чекати прибуття правоохоронців.

Слід вжити усіх можливих заходів для збереження слідів автопригоди, їх огородження, організувати об’їзд.

До проведення медичного огляду не можна без призначення медичного працівника вживати алкоголь, наркотики, а також ліки, виготовлені на їх основі.

Якщо у результаті ДТП немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, транспортні засоби можуть безпечно рухатися, а водії дійшли взаємної згоди щодо обставин скоєного, тоді учасники пригоди можуть прибути до найближчого підрозділу поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему ДТП та поставивши під нею підписи.

Водії також можуть скласти спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, відповідно до встановленого взірця, але виключно у таких випадках:

– якщо внаслідок ДТП немає травмованих чи загиблих;

– якщо транспортні засоби зазначені у чинному договорі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та за умови їх експлуатації особами, відповідальність яких застрахована;

– водії досягнули згоди щодо обставин скоєння ДТП;

– у керманичів відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.