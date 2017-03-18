На Львівщині створять координаційно-дорадчу раду в складі учасників Революції гідності

Про створення координаційно-дорадчої ради при голові Львівської ОДА та стан медичного забезпечення учасників Революції гідності йшлося сьогодні, 18 березня, під час зустрічі очільника області Олега Синютки з Майданівцями Львівщини.

Координаційно-дорадча рада займатиметься акумулюванням проблемних питань майданівців і донесення їх до представників влади з метою якнайшвидшого їх вирішення. «Через Вас люди мають комунікувати з владою для вирішення конкретних проблем конкретних людей», – наголосив, звертаючись до присутніх, Олег Синютка.

Крім того, очільник області акцентував на важливості комунікації з уже визначеними 260 людьми, які постраждали під час Революції гідності чи внаслідок подій навколо Майдану.

Варто зазначити, що координаційно-дорадча рада матиме чотири основних напрямки діяльності: юридично-правовий, медичний, соціального супроводу та культурно-освітній.

Нагадаємо, що Львівська область має найбільшу кількість в Україні постраждалих, поранених на Майдані.