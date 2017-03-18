На Львівщині скоротилося виробництво м’яса, молока та яєць

Хоча загалом обсяг сільськогосподарської продукції у Львівській області у січні-лютому 2017 року відносно січня-лютого 2016 року зріс на 1,4%

Сільськогосподарські підприємства області наростили обсяги виробленої продукції на 7,3%, господарства населення зменшили обсяги продукції на 3%. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

Порівняно з січнем-лютим 2016 року скоротилося виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) на 7,4%, молока – на 1,8%, яєць – на 2%.

Нагадаємо, за даними управління, на Львівщині в лютому 2017 року подорожчала картопля, але подешевшали яйця.