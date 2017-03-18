Музей-садиба родини Антоничів запрошує на зустріч з Марією Людкевич

У березні, в день весняного рівнодення, святкують Всесвітній день поезії

З цієї нагоди в Музеї-садибі родини Антоничів (філія Львівського музею історії релігії) відбудеться зустріч з відомою українською поетесою Марією Людкевич. Вона ознайомить присутніх з новими віршами, які написані протягом останнього часу.

Чільне місце у творчому доробку поетеси займає образ жінки. Письменниця акцентуватиме увагу на різносторонності незбагненної жіночої особистості. У віршах Марії Людкевич жінка – вірна дружина і матір, сестра і донька, палко закохана дівчина, творець, берегиня роду.

Про визначне місце жінки не тільки в суспільному і політичному житті, а й у літературі говоритимуть філологи шкіл Мостищини. Вони читатимуть твори Марії Людкевич «Порадь, праматір Єво», «Заметіль бузкова», «Весняні пташки», «Допоки ще маємо час», інші. Разом з поетесою говоритимуть про роль жінки, якій доводиться багато працювати, терпіти, чекати, і, яка, навіть у вирі щоденних проблем, залишається чистою, світлою, прекрасною.

Музейна вітальня села Бортятина запрошує шанувальників поетичного слова 21 березня, у вівторок, о 14 годині. Епіграфом зустрічі стануть слова Марії Людкевич «Я дарую тобі ці вірші, як вишневі півонії…».