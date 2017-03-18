Міжнародна рада танцю при ЮНЕСКО хоче співпрацювати з ЛНУ

Учора, 17 березня, в рамках візиту до Львова ЛНУ імені Івана Франка відвідав президент Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО Алкіс Рафтіс

Під час зустрічі з ректором, професором Володимиром Мельником, проректором з міжнародної співпраці Марією Зубрицькою, деканом факультету культури і мистецтв Романом Крохмальним і професором кафедри режисури та хореографії Олегом Петриком почесний гість Університету висловив сподівання на налагодження плідної співпраці між ЮНЕСКО та Львівським університетом у сфері збереження та розвитку танцювальної традиції як світового культурного надбання.

Зокрема, Алкіс Рафтіс наголосив, що у Львівського національного університету імені Івана Франка є хороша перспектива бути одним із провідних осередків танцювальної культури в Україні. А відтак президент Міжнародної ради танцю пообіцяв підтримку зі сторони ЮНЕСКО ініціатив, спрямованих на розвиток танцювального мистецтва в університеті.

Ректор, професор Володимир Мельник подякував гостю за увагу до вишу й визнання факультету культури і мистецтв одним із найперспективніших осередків розвитку танцювальної традиції у Львові. Володимир Петрович висловив переконання, що співпраця між ЛНУ ім. Івана Франка та Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО матиме позитивну динаміку.