Львів’ян закликають обстежитися на хронічні захворювання легень

Традиційно навесні управління охорони здоров’я міста проводить акцію «Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання у населення»

У її рамках із 20 березня по 7 квітня львів’ян закликають пройти флюорографічне та спірографічне обстеження, метою якого є вчасне виявлення туберкульозу чи хронічних захворювань легень. Цьогоріч акція відбудеться уже вдесяте поспіль в рамках Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24 березня).

Захворюваність органів дихання протягом останніх років займає першість у структурі загальної захворюваності населення. В Україні близько 8,5 млн. людей страждають від захворювань легень, і щорічно від хвороб органів дихання в Україні вмирає понад 20 тис. людей. Минулого року від хвороб органів дихання у Львові померло 110 осіб. У Львівській області – 908 осіб.

Одним із небезпечних захворювань дихальної системи є хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Воно характеризується дифузним ураженням дихальних шляхів, обмеженням їх прохідності, яке, зазвичай, прогресує і асоціюється з запальною відповіддю легень на шкідливі частки або гази, зокрема через куріння. Воно є найчастішою причиною інвалідизації і летальності серед усіх легеневих захворювань.

За інформацією управління охорони здоров’я Львівської міської ради, у Львові зареєстровано 19 290 осіб, хворих на ХОЗЛ.

«Проблема хронічного обструктивного захворювання легень у тому, що розвивається воно непомітно для хворого, і впродовж декількох років пацієнт може навіть не знати, що він хворий. До моменту появи задишки захворювання призводить до незворотних морфологічних змін у бронхо-легеневій тканині. Без своєчасного лікування воно призводить до дихальної недостатності. Щоб на ранньому етапі виявити це захворювання, пацієнту необхідно провести спірографічне обстеження – дослідити функцію зовнішнього дихання та зробити флюорографічне обстеження», – наголошує начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

До груп ризику відносяться особи, які працюють на підприємствах зі шкідливими умовами праці, курці, люди, які перенесли гострі захворювання дихальних шляхів, пневмонію, а також ті, яким вже діагностовано хронічний бронхіт чи бронхіальну астму.

Відтак, якщо вам більш ніж 40 років, ви курите або працюєте у шкідливих умовах, кашляєте зранку і відкашлюєте харкотиння або ж у вас виникає задишка при фізичному навантаженні, обов’язково слід звернутися до лікаря й отримати скерування на спірографію – дослідження функції зовнішнього дихання та флюорографічне обстеження. Важливо пам’ятати, що успішне лікування можливе лише тоді, коли діагностика відбувається на ранніх етапах захворювання.

Нагадаємо, торік під час «Днів профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання» обстеження пройшли 25 472 осіб, у 3 осіб виявлено підозру на туберкульоз (0,01%). Спірографічне обстеження проведено 2 266 особам, ХОЗЛ виявлено у 399 осіб (17,6%).

Також торік медики та пацієнти Львова отримали нові можливості для ефективнішої діагностики туберкульозу та захворювань бронхо-легеневої системи на ранніх стадіях – для шести поліклінік міста за районним принципом (1МКЛ, 4МКЛ, 2МП, 4МП, 5МП, 6МП) було закуплено сучасні цифрові флюорографи.

Довідка. Останніми десятиліттями відбувається невпинне зростання захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), зумовлене поширенням тютюнопаління, забрудненням довкілля, появою нових атипових збудників, нераціональним повсюдним використанням антибіотиків, зростанням вторинних імунодефіцитних станів, старінням населення.

Експерти Європейського респіраторного товариства вважають, що 30% хворих на ХОЗЛ у Європі не знають про наявність у них цієї хвороби, а близько 65% пацієнтів з діагностованим ХОЗЛ не отримують адекватного лікування.

За прогнозами ВООЗ, до 2020 року ХОЗЛ посяде третє місце серед причин смертності у світі.