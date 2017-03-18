ЛОДА сприятиме процесу впровадження проекту з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

Про впровадження проекту з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та стратегії поводження з твердими побутовими відходами в межах підписаного 17 березня Меморандуму порозуміння між Львівською міською радою та французькою компанією «Egis» йшлося сьогодні, 18 березня, під час зустрічі голови ЛОДА Олега Синютки з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон і міським головою Львова Андрієм Садовим.

Олег Синютка висловив вдячність Надзвичайному та Повноважному Послу за внесок у реалізацію такої ініціативи. «Тільки спільна робота регіональної та місцевої влади може стати запорукою успішного втілення проекту. Львівська ОДА максимально сприятиме цьому процесу, але відповідальність за реалізацію лежить на міській владі Львова», – додав Синютка.