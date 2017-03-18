Ганбдолістки «Галичанки» у лавах U-19 стартували з перемоги у відборі до Євро-2017

Учора, 17 березня, молодіжна збірна команда України U-19 з перемоги розпочала боротьбу за путівку на чемпіонат Європи. У хорватському Джурджеваці першого ігрового дня українки здолали збірну Фінляндії з рахунком 26:25 (13:12).

У лавах молодіжної збірної виступають три гандболістки львівської «Галичанки»: Мар’яна Маркевич (розігруюча), Олександра Жолобович та Тетяна Поляк (обидві ліві півсередні), а також учениця 11 класу Львівського училища фізичної культури (ЛУФК) Юлія Головко (ліва крайня). Нагадаємо, що головним керманичем збірної є Віталій Надич – тренер, який виховує резерв для «Галичанки» у ЛУФК.

Віталій Надич так прокоментував стартову гру своїх підопічних: «На початку гри ми непогано повели 7:3, а надалі гра була дуже важкою. На другій хвилині травмувалася Тетяна Поляк, потім Зоряна Валова – а це одні з основних гравців. Загалом за матч травмувалось четверо гандболісток: до Поляк та Валової додалися ще дві гравчині» (прим.авт. – одна з них «галичанка» Мар’яна Маркевич).

Сьогодні українки міряються силами зі збірною Нідерландів, а 19 березня, останнього ігрового дня, зустрінуться з хорватками. Для здобуття путівки на молодіжне гандбольне Євро-2017 необхідно посісти 1-2 місце.