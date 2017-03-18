DZIDZIO завітав до прикордонників Луганського загону

Сьогодні до прикордонників Луганського загону завітав колектив відомої української групи «DZIDZIO»

Прикордонники провели екскурсію та ознайомили музикантів з особливостями проходження служби. Колектив гурту також відвідав дитячий будинок у місті Щастя, що на Луганщині неподалік від лінії розмежування.

Щоб морально підтримати українських прикордонників, які виконують свої обов’язки в зоні проведення АТО, творчий колектив, зокрема соліст гурту «DZIDZIO» Михайло Хома, заспівав декілька, що з перших слів почали підспівували всі присутні.

Особливу радість отримали діти з місцевого дитячого будинку, які танцювали та з радістю фотографувалися з відомим українським гуртом. Окрім веселого настрою, колектив подарував присутнім чудову атмосферу та підняв патріотичний дух захисників Батьківщини.

Учора ввечері соліст гурту «DZIDZIO» Михайло Хома відразу після концерту відвідав морських прикордонників Маріупольського загону, які несуть службу в акваторії Азовського моря.