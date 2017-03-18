Аферисти зняли з картки гроші, призначені на лікування жінки з Яворівщини

Скориставшись довірливістю її брата, зловмисники викрали з рахунку 13 500 гривень

В Яворівський відділ поліції звернувся 35-річний житель району. За словами потерпілого, 7 лютого до нього зателефонувала незнайома жінка. Вона повідомила, що знає про збір коштів на лікування його сестри і готова допомогти фінансами. Для цього чоловікові необхідно поїхати у місто Новояворівськ, вставити банківську картку у банкомат і виконати певні дії.

Чоловік зробив усе, що радила незнайомка. Після цього вона знову зателефонувала і сказала, що кошти їй перерахувати не вдалося. А через місяць потерпілий виявив, що з рахунку знято 13 500 гривень.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють особу аферистки та обставини події.