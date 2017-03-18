Музей Франка шукає кота на вакантну посаду

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади музейного кота
Про це йдеться на facebook-сторінці Дім Франка – Franko House
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
а) обов’язкові:
– дитячий або юнацький вік (бажано 1-3 місяці);
– рудий окрас (принципово!!!);
– чоловіча стать (не сприйміть за сексизм!);
– відсутність судимості та злочинних намірів;
– охайність і дотримання санітарно-гігієнічних та морально-етичних норм;
б) додаткові:
– лагідний характер і доброзичливе ставлення до братів наших більших і менших (відвідувачів себто);
– розуміння специфіки музейного життя та актуальних завдань франкознавства;
– володіння іноземними мовами та знання основних засад життєвої філософії кота Мура;
– готовність ловити мишей та працювати в позаурочний час (зокрема нічний);
– наявність ветеринарно-санітарного паспорта (як нема – то оформимо, тільки б людина… тобто кіт був хороший).
Кандидатів або їхніх офіційних представників людської породи просимо зголошуватись у приват (на офіційній ФБ-сторінці або до директора музею).
Пропозиція серйозна й термінова. Тому, якщо ви справді можете віддати в добрі руки для доброї справи маленького руденького котика, який стане символом музею, – пишіть.