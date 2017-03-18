Музей Франка шукає кота на вакантну посаду

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади музейного кота

Про це йдеться на facebook-сторінці Дім Франка – Franko House

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

а) обов’язкові:

– дитячий або юнацький вік (бажано 1-3 місяці);

– рудий окрас (принципово!!!);

– чоловіча стать (не сприйміть за сексизм!);

– відсутність судимості та злочинних намірів;

– охайність і дотримання санітарно-гігієнічних та морально-етичних норм;

б) додаткові:

– лагідний характер і доброзичливе ставлення до братів наших більших і менших (відвідувачів себто);

– розуміння специфіки музейного життя та актуальних завдань франкознавства;

– володіння іноземними мовами та знання основних засад життєвої філософії кота Мура;

– готовність ловити мишей та працювати в позаурочний час (зокрема нічний);

– наявність ветеринарно-санітарного паспорта (як нема – то оформимо, тільки б людина… тобто кіт був хороший).

Кандидатів або їхніх офіційних представників людської породи просимо зголошуватись у приват (на офіційній ФБ-сторінці або до директора музею).

Пропозиція серйозна й термінова. Тому, якщо ви справді можете віддати в добрі руки для доброї справи маленького руденького котика, який стане символом музею, – пишіть.