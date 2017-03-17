Завтра ввечері у Львові можлива гроза

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 18 березня, у Львові прогнозуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Часом дощ, уночі з мокрим снігом. Увечері – гроза. Температура повітря вночі становитиме 1-3° тепла, вдень – 6-8° тепла.

19 березня очікується вночі мокрий сніг та сніг. Удень невеликий мокрий сніг із дощем. Уночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

20 березня вночі можливий дощ, місцями з мокрим снігом. Удень невеликий дощ. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, удень, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря становитиме від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 7-12° тепла.