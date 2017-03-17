Уродженець Львівщини став Послом України в Нідерландах

Всеволод Ченцов став Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди

Про це йдеться в Указі Президента України №72/2017.

«Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди», – зазначено в Указі.

Всеволод Ченцов народився у 1974 році в м. Дрогобич Львівської області. Закінчив Львівський державний (нині – національний) університет ім. Івана Франка (правознавство). Кар’єрний дипломат, у МЗС України – з 1996 року. За кордоном працював у Посольствах України в Турецькій Республіці та Республіці Польща, а також у Представництві України при Європейському Союзі. Вільно володіє англійською мовою.