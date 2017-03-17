У Львові можуть позакривати продовольчі ринки

Тому що сміття, яке вони продукують, немає куди дівати

Про це та загалом про ситуацію зі сміттям у Львові сьогодні говорили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Станом на зараз у місті вже 28% майданчиків ТПВ є переповнені і ситуація має тенденцію до погіршення, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Станом на зараз в нас просто немає, де вивозити сміття. От вчора був інцидент, що шофера з машини просто фізично викинули, а машину просто вкрали. Після втручання поліції машину знайшли, але вона розмальована різними словами. Водії залякані і перевізники відмовляються своїми машинами їхати дорогами України», – сказав представник компанії «Грінера Україна» Богдан Михалусь.

На засіданні запропонували кілька пропозицій. Перша – разом з муніципальною дружиною організувати чергування на в’їздах в місто з метою недопущення завезення сміття з інших міст Львівської області на територію Львова. Друга – враховуючи, що на сільськогосподарських ринках міста Львова продукується велика кількість біологічних відходів, обмежити чи тимчасово призупинити роботу продовольчих ринків у місті, тому що сміття з них просто нема куди вивозити.

Водночас керівник юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич звернулась із проханням до представника санітарно-епідеміологічної служби з проханням дати висновок про ситуацію у місті щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації місцевого характеру.